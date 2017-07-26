Новая блокада: Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина полностью прекратила поставки электричества в Донбасс. В ДНР уже заявили, что ограничения не отразятся на жителях.
"Перетоки прекратились"
Ковальчук отметил, что потребности ДНР в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом.
Кроме того, чиновник сослался на то, что электроэнергию в ДНР и ЛНР поставляет Россия.
Жители не пострадают
"ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", — пояснили РИА Новости в ведомстве.
"По стопам" ЛНР
В конце апреля в аналогичной ситуации оказалась и ЛНР. Тогда министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" также полностью прекратили поставки электроэнергии в республику.
Так, например, эксперт по энергобезопасности Александр Пасечник заявил, что у Киева, скорее всего, возник внутренний дефицит энергии.
"У них, как известно, сейчас стоят из-за дефицита антрацита многие электростанции, в энергетике введены "чрезвычайные меры", которые регулярно продлеваются. И пока у киевских властей нет никаких сценариев, как решить даже в краткосрочной перспективе проблему энергодефицита. Поэтому, думаю, выбирая приоритеты, они и отключили ЛНР, а долги тут, скорее всего, и ни при чем", — предположил Александр Пасечник.
"Республика получает с нескольких направлений, и на договорных отношениях мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — отметил министр.
По его словам, все предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией.
"Республика работает в нормальном режиме", — отметил Иванушкин.
"Угольный спор" Киева и Донецка
Энергетический кризис на Украине возник после прекращения поставок угля из Донбасс, который был главным топливом для электростанций в стране.
Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся под украинскую юрисдикцию.
В ответ власти самопровозглашенной ДНР объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом.
"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву. — Прим. ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил тогда глава республики Александр Захарченко.
В марте Захарченко также заявил, что власти намерены переориентировать поставки угля на Россию.
В результате Киеву пришлось искать новые источники угля. Одним из них стали США, вопрос о поставках угля был одним из главных на встрече президентов двух стран в конце июня.
"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал американский лидер Дональд Трамп, выступая в Минэнерго США.
"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — отметил политик в интервью Fox News.