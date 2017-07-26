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В мире

Новая блокада: Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (358)
16:1826.07.2017
(обновлено: 16:52 26.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЛиния электропередач в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фотоЛиния электропередач в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина полностью прекратила поставки электричества в Донбасс. В ДНР уже заявили, что ограничения не отразятся на жителях.

"Перетоки прекратились"

Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конфликт в Донбассе может затянуться надолго, заявил Пушилин
О новой блокаде объявил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook. По словам чиновника, "перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области" прекратились 26 июля.

Ковальчук отметил, что потребности ДНР в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом.

Кроме того, чиновник сослался на то, что электроэнергию в ДНР и ЛНР поставляет Россия.

Жители не пострадают

Украинская артиллерия на позиции. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ВСУ разместили артиллерию у линии разграничения в Донбассе, заявили в ЛНР
В министерстве угля и энергетики ДНР уже заявили, что прекращение поставок электроэнергии с Украины никак не скажется на потребителях.

"ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", — пояснили РИА Новости в ведомстве.

"По стопам" ЛНР

В конце апреля в аналогичной ситуации оказалась и ЛНР. Тогда министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" также полностью прекратили поставки электроэнергии в республику.

Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мнение о заявлении Меркель и Макрона по Донбассу: война актуальна для Киева
Киев объяснил свои действия долгами ЛНР перед "Луганским энергетическим объединением". При этом ряд экспертов сразу назвали такое объяснение отговоркой.

Так, например, эксперт по энергобезопасности Александр Пасечник заявил, что у Киева, скорее всего, возник внутренний дефицит энергии.

"У них, как известно, сейчас стоят из-за дефицита антрацита многие электростанции, в энергетике введены "чрезвычайные меры", которые регулярно продлеваются. И пока у киевских властей нет никаких сценариев, как решить даже в краткосрочной перспективе проблему энергодефицита. Поэтому, думаю, выбирая приоритеты, они и отключили ЛНР, а долги тут, скорее всего, и ни при чем", — предположил Александр Пасечник.

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький
В ЛНР заявили о прибытии к линии соприкосновения иностранных наемников
В свою очередь, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин рассказал журналистам, что республика готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года.

"Республика получает с нескольких направлений, и на договорных отношениях мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — отметил министр.

По его словам, все предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией.

"Республика работает в нормальном режиме", — отметил Иванушкин.

"Угольный спор" Киева и Донецка

Энергетический кризис на Украине возник после прекращения поставок угля из Донбасс, который был главным топливом для электростанций в стране.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
ОБСЕ сообщила о технике украинских силовиков вне мест хранения в Донбассе
В конце января группа бывших участников военной операции, в числе которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все товарные перевозки являются контрабандой.

Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ответ власти самопровозглашенной ДНР объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом.

"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву. — Прим. ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил тогда глава республики Александр Захарченко.

В марте Захарченко также заявил, что власти намерены переориентировать поставки угля на Россию.

Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Миллионы-миллионы… Трамп даст Киеву угля. И добавит
"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня (15 марта. — Прим. ред.) первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил он.

В результате Киеву пришлось искать новые источники угля. Одним из них стали США, вопрос о поставках угля был одним из главных на встрече президентов двух стран в конце июня.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал американский лидер Дональд Трамп, выступая в Минэнерго США.

Уголь
© Fotolia / Ivan
Климкин: США предлагают Украине "очень конкурентные" цены на уголь
О том, что Киев рассчитывает на поставки американского топлива, говорил после переговоров и президент Украины Петр Порошенко.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — отметил политик в интервью Fox News.

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