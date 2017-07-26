Новая блокада: Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украина полностью прекратила поставки электричества в Донбасс. В ДНР уже заявили, что ограничения не отразятся на жителях.

"Перетоки прекратились"

О новой блокаде объявил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook . По словам чиновника, "перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области" прекратились 26 июля.

Ковальчук отметил, что потребности ДНР в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом.

Кроме того, чиновник сослался на то, что электроэнергию в ДНР и ЛНР поставляет Россия.

Жители не пострадают

В министерстве угля и энергетики ДНР уже заявили, что прекращение поставок электроэнергии с Украины никак не скажется на потребителях.

"ДНР энергетически независима от Украины. Благодаря тому, что мы сами добываем уголь и поставляем его на наши теплоэлектростанции, мы полностью обеспечиваем жителей и предприятия республики электроэнергией", — пояснили РИА Новости в ведомстве.

"По стопам" ЛНР

В конце апреля в аналогичной ситуации оказалась и ЛНР. Тогда министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" также полностью прекратили поставки электроэнергии в республику.

Киев объяснил свои действия долгами ЛНР перед "Луганским энергетическим объединением". При этом ряд экспертов сразу назвали такое объяснение отговоркой.

Так, например, эксперт по энергобезопасности Александр Пасечник заявил, что у Киева, скорее всего, возник внутренний дефицит энергии.

"У них, как известно, сейчас стоят из-за дефицита антрацита многие электростанции, в энергетике введены "чрезвычайные меры", которые регулярно продлеваются. И пока у киевских властей нет никаких сценариев, как решить даже в краткосрочной перспективе проблему энергодефицита. Поэтому, думаю, выбирая приоритеты, они и отключили ЛНР, а долги тут, скорее всего, и ни при чем", — предположил Александр Пасечник.

В свою очередь, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин рассказал журналистам, что республика готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года.

"Республика получает с нескольких направлений, и на договорных отношениях мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет", — отметил министр.

По его словам, все предприятия и население полностью обеспечены электроэнергией.

"Республика работает в нормальном режиме", — отметил Иванушкин.

"Угольный спор" Киева и Донецка

Энергетический кризис на Украине возник после прекращения поставок угля из Донбасс, который был главным топливом для электростанций в стране.

В конце января группа бывших участников военной операции, в числе которых были и депутаты Верховной рады, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все товарные перевозки являются контрабандой.

Пятнадцатого марта Совет нацбезопасности и обороны ввел полную грузовую транспортную блокаду Донбасса. Ограничения будут действовать до тех пор, пока предприятия, находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, не вернутся под украинскую юрисдикцию.

В ответ власти самопровозглашенной ДНР объявили о полном разрыве торговых отношений с Киевом.

"Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать (Киеву. — Прим. ред.) — ни уголь, ни металл, ни известняк", — заявил тогда глава республики Александр Захарченко.

В марте Захарченко также заявил, что власти намерены переориентировать поставки угля на Россию.

"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня (15 марта. — Прим. ред.) первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил он.

В результате Киеву пришлось искать новые источники угля. Одним из них стали США, вопрос о поставках угля был одним из главных на встрече президентов двух стран в конце июня.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", — сказал американский лидер Дональд Трамп, выступая в Минэнерго США.

О том, что Киев рассчитывает на поставки американского топлива, говорил после переговоров и президент Украины Петр Порошенко.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — отметил политик в интервью Fox News.