Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за мероприятий в Приднестровье

КИШИНЕВ, 26 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало в среду посла РФ в республике Фарита Мухаметшина в связи с запланированным участием российской делегации в мероприятиях в непризнанной ПМР, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе, сообщили в пресс-службе МИД.

В 2017 году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в ПМР. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

"Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин был вызван сегодня в министерство иностранных дел и европейской интеграции в связи с запланированными демонстрациями в преддверии 25-летия с начала миротворческой операции в приднестровском регионе", — сообщили в пресс-службе МИД.

Как заявили в министерстве, "внимание российского дипломата в очередной раз обратили на нецелесообразность организации в одностороннем порядке мероприятий, посвященных этой дате, с участием артистов и официальных делегаций Российской Федерации, ссылаясь в связи на то, что такие действия могут нанести ущерб молдавско-российским отношениям". "Кишинев хочет, чтобы эти отношения были дружественными, надежными и со взаимным уважением", — говорится в сообщении.

Молдавский МИД еще раз заявил о необходимости преобразования действующей миротворческой операции в Приднестровье в многонациональную миссию с международным мандатом.

Парламентская коалиция Молдавии утвердила в минувшую пятницу декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники, но никаких юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.