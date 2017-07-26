Конфликт в Донбассе может затянуться надолго, заявил Пушилин

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Конфликт в Донбассе может затянуться надолго, но в самопровозглашенной Донецкой народной республике готовы к любому развитию событий, заявил председатель Народного совета (парламента), полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

"Мы готовы к любому развитию событий, но сконцентрированы в большей степени на благосостоянии наших граждан, потому что конфликт, судя по всему, конечно, может затянуться надолго", — заявил Пушилин по видеосвязи на круглом столе "Ситуация на востоке Украины: что дальше?"

Он считает, что на данный момент ДНР находится "в подвешенном состоянии".

Пушилин отметил, что за три года с начала конфликта на юго-востоке Украины был проделан "очень серьезный путь".

"Несмотря на все внешние воздействия, несмотря на желание наших оппонентов, чтобы у нас ничего не получилось… тем не менее, самое главное достижение, наверное, республик Донецка и Луганска — это то, что мы есть, то, что сейчас мы можем говорить о том, что ситуация кардинально отличается от 2014 года", — сказал он.