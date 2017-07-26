В Алжире раскрыли ячейку ИГ*, планировавшую теракты в столице

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы Алжира раскрыли террористическую ячейку ИГ*, которая планировала осуществить теракты в столице страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По его данным, алжирской полиции удалось выйти на ячейку через одного из бывших главарей террористической группировки "Аль-Каида"* Мохаммада Ясина Акнуша. Он был задержан на этой неделе в 50 километрах от столицы Алжира. По информации властей, его группировка планировала осуществить атаки на сотрудников службы безопасности страны.

Как сообщается, Акнуш состоял в исламистской группировке "Вооружённая исламская группа" (ВИГ), стоявшей за серией терактов как в Алжире, так и за его пределами, в том числе в Париже в 1995 году. В 2004 году Акнуш был заочно приговорен французским судом к восьми годам заключения.

*террористическая группировка, запрещенная в России