В МИД Китая прокомментировали возможность ввода санкций США против КНР

ПЕКИН, 26 июл — РИА новости, Анна Раткогло. Намерения США ввести односторонние санкции в отношении ряда китайских компаний, экономически поддерживающих КНДР, не помогут решению ядерной проблемы Корейского полуострова, а лишь подорвут доверие и взаимопонимание Пекина и Вашингтона, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против небольших китайских банков и других организаций, ведущих бизнес с КНДР. Ограничительные меры могут быть приняты в течение следующих недель и затронут малые финансовые институты, которые связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

"Подобные действия США никак не поспособствуют разрешению существующей проблемы, а также не будут благоприятствовать выстраиванию доверия и взаимопонимания Китая и США по вопросам нераспространения ядерного оружия", — заявил дипломат.

Лу Кан подчеркнул, что "Китай не приемлет принятия односторонних санкций вне рамок СБ ООН, особенно мы выступаем против введения ограничительных мер в отношении китайских компаний и отдельных лиц, основывающихся на законодательстве третьих стран".