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В мире

Журналистка ВГТРК рассказала о своем выдворении из Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (351)
15:2326.07.2017
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© Телеканал Россия 24Журналист Мария Саушкина. Архивное фотоЖурналист Мария Саушкина. Архивное фото
© Телеканал Россия 24

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российская журналистка Мария Князева, работающая на входящие в холдинг телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", рассказала РИА Новости о своем выдворении с территории Украины: пятичасовой допрос, обвинения в угрозе нацбезопасности и ночной переход российско-украинской границы.

В эфирной аппаратной первой студии программы Вести в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВГТРК подтвердила факт выдворения российской журналистки с Украины
В среду СБ Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой (Саушкина), которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", она якобы вела деструктивную деятельность. Журналистке запрещен въезд на Украину на три года. Как сообщили РИА Новости в ВГТРК, Князева вернулась в Россию две недели назад. В СБ Украины утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", якобы собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

По словам Князевой, неизвестные схватили ее на улице в Киеве и увезли на допрос. "Взяли меня прямо на улице, взяли за руки, забрали паспорт, забрали телефон, усадили в машину. Привезли в непонятное помещение, где нет ни флага, ни герба – каких-то официальных признаков того, что это СБУ. Это не Владимирская была улица, где находится в Киеве СБУ. Там меня допрашивали, допрашивали долго, снимали на камеру. Обвинили меня в том, что я угрожаю национальной безопасности Украины", — заявила Князева.

Она сообщила, что никаких увечий ей не нанесли, однако ситуация вызвала сильный стресс. "Меня после пятичасового допроса сразу повезли на границу с Россией, а я не знала, куда меня везут. На тот момент мне было безумно страшно, я начала рыдать, брыкаться, биться, орать, они поднимали стекла в машине. Два человека меня держали за руки", — рассказала журналистка.

"Я думала, что меня хотя бы посадят на поезд, хотя бы дадут какой-то билет, дадут собрать вещи, нет, у меня просто забрали паспорт, телефон, я не могла никому звонить. Меня отвезли на границу с Россией, ночью это было – это безумно страшно было, потому что по дороге мы подбирали ещё мужчин спортивного телосложения, чтобы они – четыре человека, крепких парня – везли меня. Когда мы повернули с основной дороги в сторону, я спросила, куда меня везут. Я думала, что в лес везут убивать, оказалось, что один из них просто заехал поесть к родственникам. Это было просто страшно", — рассказала Князева.

После журналистку около двух часов продержали на границе с Россией. "Это было 2 часа ночи, а я как днём вышла, как они меня поймали на улице в лёгкой одежде, так я и была одета, вся продрогла, у меня уже было истерическое состояние от всего этого. Потом на границе зачитали мне об угрозе национальной безопасности, сказали "слава Украине", я сказала "слава России". Позже они сказали: "Девушка, вы нас извините, мы любим Санкт-Петербург, мы хотим на белые ночи посмотреть, но нас не пускают", — так мне сказали в неофициальной беседе", — рассказала Князева.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
На Украине журналисты потребовали отчета о расследовании нарушений прав СМИ
После того, как сотрудники СБУ сняли видео, как журналистка переходит границу с Россией, ее посадили в "Газель" и отвезли на сторону России. "Там уже моё руководство взяло на себя все вопросы по тому, как мне добираться, потому что это было реально страшно — ночью, нет ни денег, ни документов — только загранпаспорт, телефон с зарядкой 3-4%. Это было реально страшно", — поделилась собеседница агентства.

В настоящий момент Князева находится в отпуске. Комментируя реакцию начальства, она сказала: "Моё руководство моей работой довольно, всё хорошо, слава Богу".

"Мы делали все абсолютно объективно, я со своей стороны так и заявила, когда меня заставляли писать кучу расписок, допрашивали, с кем мы работали, кому я звонила, доносили до моего сведения, что я не имею на территории этого государства права ни с кем общаться, что мы враги и так далее опять же то, что им в уста вложили", — резюмировала она.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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