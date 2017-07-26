В СЖР после задержания Князевой призвали украинских коллег к солидарности

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ситуации с выдворением из Украины российской журналистки Марии Князевой (Саушкиной), помимо действий властей страны, возникает вопрос и по поводу журналистской солидарности на Украине, считает секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

В среду Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой (Саушкиной), которая работала на телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". По данным СБУ, она якобы вела деструктивную деятельность. Журналистке запрещен въезд на Украину на три года. В СБУ утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

"Когда журналист использует открытые источники для получения информации и предоставления ее своим читателям – это называется нормальной журналистской работой, если человек не нарушает закон, не похищает никаких секретных документов. И здесь, наверное, в первую очередь возникает вопрос не к журналисту, а к самой ситуации, которая, попросту освещаемая благодаря открытым источникам, кажется какой-то уже тенденциозной. Как говорил Жванецкой в одной из своих миниатюр: "Может быть, в консерватории что-то надо исправить?" — сказал Шафир РИА Новости.

Секретарь СЖР подчеркнул, что высылки журналистов и репрессивные действия против представителей СМИ любой страны недопустимы.

"Тут не столько даже вопрос к государству, которое этим занимается, здесь все более-менее понятно, много наших коллег уже было выдворено. Здесь вопрос возникает еще по поводу журналистской солидарности и позиции журналистов сопредельного государства, где это регулярно происходит. Хорошо бы наши коллеги с Украины проявили себя", — добавил собеседник агентства.

Киев постоянно препятствует въезду на Украину российских журналистов. В середине апреля 2016 года Госпогранслужба Украины заявила, что отказала во въезде в страну журналистам российской телекомпании "Мир". Ранее из Украины был незаконно выдворен корреспондент "Пятого канала" Леонид Муравьев, журналисты российского телеканала Lifenews были незаконно задержаны сотрудниками СБУ в Киеве с последующим запретом въезжать в страну.

Журналистку "Первого канала" Александру Черепнину задержала Служба безопасности Украины. Ей инкриминировали фальсификацию одного из ее роликов и депортировали в Москву, запретив въезд в страну на три года.

Без объяснения причин были задержаны журналисты "Первого канала" Елена Макарова и Сергей Коренев и корреспондент телекомпании НТВ Андрей Григорьев, сотрудники телеканала "Россия 24" — оператор Максим Гриневич и журналист Ксения Колчина. Корреспондента программы "Сегодня" телеканала НТВ Инну Осипову просто не пустили на территорию Украины.

Кроме того, на Украине запрещена ретрансляция таких российских телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".

МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Москва неоднократно называла подобные ограничения недопустимыми. В МИД РФ заявляли, что Москва ждет жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ, а также Евросоюза и США на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.