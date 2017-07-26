В СЖР после задержания Князевой призвали украинских коллег к солидарности

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ситуации с выдворением из Украины российской журналистки Марии Князевой (Саушкиной), помимо действий властей страны, возникает вопрос и по поводу журналистской солидарности на Украине, считает секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.
"Когда журналист использует открытые источники для получения информации и предоставления ее своим читателям – это называется нормальной журналистской работой, если человек не нарушает закон, не похищает никаких секретных документов. И здесь, наверное, в первую очередь возникает вопрос не к журналисту, а к самой ситуации, которая, попросту освещаемая благодаря открытым источникам, кажется какой-то уже тенденциозной. Как говорил Жванецкой в одной из своих миниатюр: "Может быть, в консерватории что-то надо исправить?" — сказал Шафир РИА Новости.
Секретарь СЖР подчеркнул, что высылки журналистов и репрессивные действия против представителей СМИ любой страны недопустимы.
"Тут не столько даже вопрос к государству, которое этим занимается, здесь все более-менее понятно, много наших коллег уже было выдворено. Здесь вопрос возникает еще по поводу журналистской солидарности и позиции журналистов сопредельного государства, где это регулярно происходит. Хорошо бы наши коллеги с Украины проявили себя", — добавил собеседник агентства.
Киев постоянно препятствует въезду на Украину российских журналистов. В середине апреля 2016 года Госпогранслужба Украины заявила, что отказала во въезде в страну журналистам российской телекомпании "Мир". Ранее из Украины был незаконно выдворен корреспондент "Пятого канала" Леонид Муравьев, журналисты российского телеканала Lifenews были незаконно задержаны сотрудниками СБУ в Киеве с последующим запретом въезжать в страну.
Журналистку "Первого канала" Александру Черепнину задержала Служба безопасности Украины. Ей инкриминировали фальсификацию одного из ее роликов и депортировали в Москву, запретив въезд в страну на три года.
Кроме того, на Украине запрещена ретрансляция таких российских телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".
МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Москва неоднократно называла подобные ограничения недопустимыми. В МИД РФ заявляли, что Москва ждет жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ, а также Евросоюза и США на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.