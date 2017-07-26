США
26.0726 июля15:46МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В СЖР после задержания Князевой призвали украинских коллег к солидарности

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июль 2017 (64)
15:1226.07.2017
(обновлено: 15:14 26.07.2017)
03370
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОфис Союза журналистов России. Архивное фотоОфис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В ситуации с выдворением из Украины российской журналистки Марии Князевой (Саушкиной), помимо действий властей страны, возникает вопрос и по поводу журналистской солидарности на Украине, считает секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Журналист Мария Саушкина
© Телеканал Россия 24
Украина выдворила российскую журналистку
В среду Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой (Саушкиной), которая работала на телеканалы "Россия 1" и "Россия 24". По данным СБУ, она якобы вела деструктивную деятельность. Журналистке запрещен въезд на Украину на три года. В СБУ утверждают, что журналистка, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами", собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур страны и использовала эти данные "для тенденциозного освещения ситуации на Украине".

"Когда журналист использует открытые источники для получения информации и предоставления ее своим читателям – это называется нормальной журналистской работой, если человек не нарушает закон, не похищает никаких секретных документов. И здесь, наверное, в первую очередь возникает вопрос не к журналисту, а к самой ситуации, которая, попросту освещаемая благодаря открытым источникам, кажется какой-то уже тенденциозной. Как говорил Жванецкой в одной из своих миниатюр: "Может быть, в консерватории что-то надо исправить?" — сказал Шафир РИА Новости.

Секретарь СЖР подчеркнул, что высылки журналистов и репрессивные действия против представителей СМИ любой страны недопустимы.

"Тут не столько даже вопрос к государству, которое этим занимается, здесь все более-менее понятно, много наших коллег уже было выдворено. Здесь вопрос возникает еще по поводу журналистской солидарности и позиции журналистов сопредельного государства, где это регулярно происходит. Хорошо бы наши коллеги с Украины проявили себя", — добавил собеседник агентства.

Киев постоянно препятствует въезду на Украину российских журналистов. В середине апреля 2016 года Госпогранслужба Украины заявила, что отказала во въезде в страну журналистам российской телекомпании "Мир". Ранее из Украины был незаконно выдворен корреспондент "Пятого канала" Леонид Муравьев, журналисты российского телеканала Lifenews были незаконно задержаны сотрудниками СБУ в Киеве с последующим запретом въезжать в страну.

Журналистку "Первого канала" Александру Черепнину задержала Служба безопасности Украины. Ей инкриминировали фальсификацию одного из ее роликов и депортировали в Москву, запретив въезд в страну на три года.

В эфирной аппаратной первой студии программы Вести в здании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВГТРК подтвердила факт выдворения российской журналистки с Украины
Без объяснения причин были задержаны журналисты "Первого канала" Елена Макарова и Сергей Коренев и корреспондент телекомпании НТВ Андрей Григорьев, сотрудники телеканала "Россия 24" — оператор Максим Гриневич и журналист Ксения Колчина. Корреспондента программы "Сегодня" телеканала НТВ Инну Осипову просто не пустили на территорию Украины.

Кроме того, на Украине запрещена ретрансляция таких российских телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение".

МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Москва неоднократно называла подобные ограничения недопустимыми. В МИД РФ заявляли, что Москва ждет жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ, а также Евросоюза и США на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена