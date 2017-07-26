Задержанная в Турции девочка из России вылетела с отцом в Москву

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Задержанная в Турции шестилетняя девочка и ее родной отец вылетели из Стамбула в Москву, сообщил РИА Новости дедушка ребенка Валерий Уханов.

"Лиза и Сергей сели в самолет и летят в Москву", — сообщил Уханов.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого бывший муж Ухановой просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что старшая девочка Лиза передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию. Младшая дочь Ухановой Амина осталась с матерью и ее гражданским мужем.

Во вторник отец девочки Сергей Уханов сообщил РИА Новости, что они с дочерью не смогли покинуть территорию Турции, поскольку у его дочери есть запрет на выезд из страны.