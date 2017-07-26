В Греции задержали россиянина по запросу США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Греции задержали гражданина РФ, который находится в розыске в США по подозрению в отмывании денег через биткоин-транзакции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. © AFP 2017 / Marcou Pierre-Philippe В Испании российского программиста задержали по запросу США

По данным агентства, 38-летний россиянин, чье имя не разглашается, был задержан во вторник утром на севере Греции при содействии американских властей. Из его комнаты в отеле было изъято техническое оборудование.

Мужчину обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов с 2011 года. По словам властей Греции, россиянин управляет одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступлениями.