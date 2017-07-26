В Лондоне арестовали подозреваемого в терроризме

ЛОНДОН, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники отделения полиции Лондона по борьбе с терроризмом в среду арестовали мужчину 36 лет по адресу проживания на востоке столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина арестован "по подозрению в распространении публикаций террористической направленности", отмечается в сообщении. В настоящее время он переведен в центральное отделение полиции Лондона, где находится в предварительном заключении.

"Сотрудники полиции проводят обыск по месту ареста, расследование продолжается", — отмечает пресс-служба.

Во вторник сообщалось об аресте в Лондоне 53-летней женщины, которую подозревают в распространении экстремистских материалов в интернете.