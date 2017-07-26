В Варшаве назвали шантажом заявление ЕК о санкциях из-за судебной реформы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель правительства Польши Рафал Бохенек назвал шантажом заявление Еврокомиссии о санкциях в отношении республики из-за судебной реформы.

"Мы не согласны на какой-либо шантаж со стороны чиновников ЕС, особенно шантаж, которые не опирается на факты. Все законы, подготовленные польским парламентом, соответствуют польской конституции и демократическим основам. Мы сожалеем, что господин Тиммерманс, не зная проектов законов и предписаний польского права, формулирует вредную критику в отношении Польши", — заявил Бохенек агентству PAP

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия дает Польше один месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы.