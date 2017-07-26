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В мире

Военный эксперт: Турция хочет снизить зависимость от НАТО, покупая С-400

14:4126.07.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" не означает противостояние Турции с НАТО или ее выход из альянса, но Анкара стремится ослабить зависимость от альянса в военной сфере, заявил турецкий военный эксперт Туран Огуз.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Россия и Турция подписали документы по поставке С-400, заявил Эрдоган
Выступая накануне на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что увидит ЗРК в своей стране, и сообщил, что стороны будет вести их совместное производство. При этом он не уточнил, когда и под каким именно документом были поставлены подписи.

"Если в будущем Турция решит покинуть НАТО, по крайней мере, это не будет представляться невозможным в военном отношении. На это и нацелена Анкара", — заявил Огуз в интервью агентству Anadolu, комментируя закупку Анкарой ЗРК С-400.

Он отметил, что преимуществ у комплексов С-400 больше, чем недостатков, а их закупка является вынужденной мерой, направленной на покрытие нужд страны в обозримой перспективе. Огуз также прокомментировал заявления властей США, которые в последние дни выражают обеспокоенность в связи с закупкой Анкарой российских С-400.

"Небезынтересно, что возражений на закупку российских ЗРК меньше, нежели, когда Анкара обсуждала закупку китайских ЗРК FD-2000. Полагаю, после того, как Турция в будущем объявит о разработке национального ЗРК HISAR, недовольство возрастет. Причина проста: Турция выходит за рамки "дозволенного", — отметил Огуз.

Он напомнил, что при технической поддержке французско-итальянского консорциума Eurosam в Турции продолжается реализация проекта разработки национальных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Военный политолог: с российскими С-400 Турция "выпадет" из системы ПРО НАТО
"С-400 будут произведены в России и поставлены в Турцию. Турция не внесет вклада в производство ЗРК. Затем из России приедут специалисты, которые обучат местный персонал обслуживанию комплекса. Тем самым, Турция впервые получит опыт использования ЗРК большой дальности, произведенной не в стране НАТО. Полученный опыт мы сможем использовать в будущем для технического обслуживания национальных систем", — добавил эксперт.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.

Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил накануне, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне. Со своей стороны Эрдоган выразил удивление в связи с этим заявлением. По его словам, каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги. Президент Турции заметил, что с США решить этот вопрос не удалось, поэтому Анкара обратила внимание на С-400.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Иван Русский
Мы вооружаем страну которая входит во враждебное нам НАТО (если верить ящику) - не смешно ли? Нет!!! Путин еще не все продал - еще на 6 лет точно хватит...
15:16
26.07.2017
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baha kalmuratov
я вам говорил еще когда только начинались переговоры по С-400 что Турция выйдет из НАТО.
15:03
26.07.2017
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