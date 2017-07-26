БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только закон о работе всеобщих судов будет опубликован, заявил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.
Он отметил, что ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин, что, по ее мнению, нарушает статью 157 Договора о функционировании ЕС и Директиву 2006/54 о гендерном равенстве и трудоустройстве.
"Комиссия также считает, что придание министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда подорвет независимость польских судов", — заявил Тиммерманс. Он считает, что эти нормы нарушат статью 19 Договора о ЕС и статью 47 Европейской хартии об основополагающих правах.
Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет ее о своих претензиях. Если страна ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по данному вопросу. Затем, если государство не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного ЕК срока, последняя может обратиться в Суд ЕС.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые законы, реформирующие судебную систему, будут представлены в ближайшее время. Ранее глава государства объявил, что ветирует два спорных закона, которые вызвали массовые акции протеста в стране. При этом он подписал один из законов в рамках судебной реформы — о работе всеобщих судов.