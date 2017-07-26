Британские власти обвинили 17-ленюю девушку в сотрудничестве с ИГ*

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Британские власти предъявили девушке-подростку обвинения в терроризме за связи с боевиком террористической группировки "Исламское государство"*, передает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, 17-летняя девушка, предположительно, пыталась достать оружие, чтобы совершить атаку в Великобритании. Власти полагают, что боевик из Сирии просил девушку о содействии. Предположительно, она также получила инструкции по использованию оружия.

Сейчас девушка находится под стражей и в среду предстанет перед Вестминстерским судом Англии.

Ранее девушку уже обвиняли в нарушении статьи 5 закона "о борьбе с терроризмом", в связи с чем в четверг она предстанет перед Центральным уголовным судом Олд-Бейли.

*Террористическая организация, запрещенная в России.