Британские власти обвинили 17-ленюю девушку в сотрудничестве с ИГ*

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Британские власти предъявили девушке-подростку обвинения в терроризме за связи с боевиком террористической группировки "Исламское государство"*, передает телеканал Sky News.
Сейчас девушка находится под стражей и в среду предстанет перед Вестминстерским судом Англии.
Ранее девушку уже обвиняли в нарушении статьи 5 закона "о борьбе с терроризмом", в связи с чем в четверг она предстанет перед Центральным уголовным судом Олд-Бейли.
*Террористическая организация, запрещенная в России.