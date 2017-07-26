Еврокомиссия дала Польше месяц на разрешение проблем с судебной реформой

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия дает Польше один месяц на разрешение проблем вокруг судебной реформы, которая грозит серьезно подорвать независимость правосудия в стране, заявил в среду первый вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия рекомендует Польше решить все идентифицированные проблемы в течение одного месяца", — сказал он журналистам, представляя решение коллегии еврокомиссаров.

По словам Тиммерманса, если предложенные законы в рамках судебной реформы вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. Ранее он заявил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые законы, реформирующие судебную систему, будут представлены в ближайшее время. Ранее глава государства объявил, что ветирует два спорных закона, которые вызвали массовые акции протеста в стране. При этом он подписал один из законов в рамках судебной реформы — о работе всеобщих судов.

Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.