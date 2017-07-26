Утечки секретной информации ставят под угрозу жизни агентов, заявили в ЦРУ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео считает, что утечки секретной информации в СМИ могут поставить под угрозу жизни сотрудников управления.

"Изменчивый спрос СМИ на утечки представляет огромную опасность для Соединенных Штатов Америки… Сотрудники ЦРУ погибают в результате этого (утечек — ред.). Я не хочу идти к их семьям и говорить: "Да, этот молодой человек или девушка погиб из-за того, что информация, опубликованная СМИ, исходила из нашей организации", — заявил Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

Глава ЦРУ выразил уверенность в том, что нынешняя администрация президента достойно справится с выявлением источников утечек. "У нас есть важнейшая обязанность — защищать наших сотрудников. Но я уверен, что эта администрация в случае утечек секретных данных замечательно справится с установлением личности тех, кто сделал это", — сказал Помпео.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал несколько частей пакета документов ЦРУ, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).