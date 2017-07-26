В Киеве пообещали отреагировать на запрос Москальковой по Агееву

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Офис омбудсмена Украины получил обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по задержанному россиянину Виктору Агееву, обещает на него отреагировать, заявил в среду РИА Новости представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.
"Сегодня (в среду) получили обращение по Агееву, где просят уточнить его местонахождение, условия содержания, оказать помощь в обеспечении процессуальных прав, в том числе права на защиту. Оно зарегистрировано… Будем реагировать", — заявил Чаплыга.
По его словам, офис украинского омбудсмена, в том числе, выяснит, соблюдается ли право Агеева на защиту, каковы условия содержания, есть ли жалобы на медицину.
"Мы возьмем это дело под контроль и будем держать ее (Москалькову – ред.) в курсе", — добавил Чаплыга.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.