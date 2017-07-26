В Киеве пообещали отреагировать на запрос Москальковой по Агееву

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Офис омбудсмена Украины получил обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по задержанному россиянину Виктору Агееву, обещает на него отреагировать, заявил в среду РИА Новости представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Ранее Москалькова заявила, что направила своей украинской коллеге Валерии Лутковской обращение по задержанному на Украине Агееву, но не получила ответа.

"Сегодня (в среду) получили обращение по Агееву, где просят уточнить его местонахождение, условия содержания, оказать помощь в обеспечении процессуальных прав, в том числе права на защиту. Оно зарегистрировано… Будем реагировать", — заявил Чаплыга.

По его словам, офис украинского омбудсмена, в том числе, выяснит, соблюдается ли право Агеева на защиту, каковы условия содержания, есть ли жалобы на медицину.

"Мы возьмем это дело под контроль и будем держать ее (Москалькову – ред.) в курсе", — добавил Чаплыга.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.