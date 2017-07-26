В ДНР обвинили силовиков в препятствовании работе СЦКК

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские силовики препятствуют работе Совместного центра контроля и координации (СЦКК) за прекращением огня в Донбассе, обстреливая районы наблюдательных пунктов, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики во вторник вечером открыли огонь по наблюдательному пункту СЦКК на юге Донбасса.

"Украинские силовики старательно скрывают сосредоточение вблизи линии соприкосновения запрещенного вооружения, а также факты открытия огня из него. В этих целях они не только обстреливают районы работы патрулей миссии ОБСЕ, фиксирующие нарушения, но и всячески препятствуют работе представителей СЦКК", — сказал Басурин.

Он отметил, что во время обстрела в районе наблюдательного пункта на юге ДНР представители СЦКК были вынуждены укрыться в убежище. "Представители как российской стороны, так и, обращаю ваше внимание, украинской стороны Совместного центра, были вынуждены прервать свою деятельность и укрыться от украинских мин в безопасном месте", — добавил Басурин.