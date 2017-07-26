Кобзон ответил на лишение его звания почетного гражданина Славянска

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что его не волнует решение городского совета Славянска Донецкой области Украины о лишении звания почетного гражданина, певец сам просил лишить его этого звания.
"Меня не интересует территория, тем более быть почетным гражданином, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. Поэтому я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует", — сказал Кобзон РИА Новости.
Ранее Кобзон был лишен званий почетного гражданина Днепропетровска (ныне – Днепр), Полтавы, Краматорска.