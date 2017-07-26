Киев полностью прекратил поставки электричества в Донбасс

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Власти Украины с 26 июля прекратили перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в настоящее время Киев не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, сообщил исполняющий обязанности директора оператора объединённой украинской энергосистемы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит Минским соглашениям.

"С 0.00 26 июля 2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", — написал Ковальчук на своей странице в Facebook

По его словам, потребности этих территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.