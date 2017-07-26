В Британии подтвердили план запретить работающие на бензине и дизеле машины

ЛОНДОН, 26 июл — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Великобритания планирует с 2040 года запретить продажу всех новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, подтвердил в среду министр окружающей среды Майкл Гоув. Ранее об этом сообщила газета Times.

По словам министра, ожидается, что к 2050 году автомобили с бензиновым и дизельным двигателем полностью исчезнут с дорог Великобритании. Ранее с подобным объявлением выступило правительство Франции. Консервативная партия под руководством премьера Терезы Мэй накануне всеобщих выборов в июне обещала сделать "почти каждую машину" свободной от производства вредных выбросов к 2050 году.

"Сегодня мы подтверждаем, что это значит, что к 2040 году не будет ни новых дизельных, ни новых бензиновых машин", — сказал Гоув в среду в эфире радиостанции BBC Radio 4. Он отметил, что правительство выделит в распоряжение местных властей в Великобритании около 200 миллионов фунтов ($260 миллионов) с тем, чтобы выработать схемы, ограничивающие появление дизельных автомобилей на дорогах. Считается, что дизельные двигатели наносят окружающей среде наибольший вред.

Ранее Volvo стал первым автоконцерном, заявившим, что все автомобили, выпущенные с конвейеров заводов после 2019 года, будут оснащены электрическими или гибридными двигателями. Согласно официальной статистике, за первые шесть месяцев 2017 года спрос на дизельные автомобили в Великобритании упал на 10%, продажи бензиновых автомобилей выросли на 5%, а продажи гибридных или электромобилей выросли почти на 30%. В настоящее время это наиболее активно растущий сегмент рынка, при этом по-прежнему электромобили составляют менее 5% от всех автомобилей, которые ставятся в стране на учет.

Согласно оценке британского правительства, загрязнение воздуха является причиной около 50 тысяч "ранних смертей" в год, последствия загрязнения обходятся бюджету ежегодно в 27,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Политика стимулирования продаж дизельных автомобилей была принята в Британии после того, как находящийся в выхлопе бензиновых двигателей диоксид углерода был признан наиболее опасным выбросом, влияющим на глобальное потепление. В настоящее время ученые и представители правительства выражают беспокойство растущими объемами выбросов оксидов азота, которые содержатся в выхлопе дизельных двигателей.