Площадь природных пожаров во Франции увеличилась до четырех тысяч гектаров

Пожарный самолет над лесом в Карросе во Франции. 24 июля 2017

Пожарный самолет над лесом в Карросе во Франции. 24 июля 2017

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на юго-востоке Франции увеличилась до 4 тысяч гектаров, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, сильнее всего страдают от стихии Корсика и департамент Вар. Согласно информации агентства Франс Пресс, не менее 20 сотрудников пожарных служб получили ожоги и ранения в ходе тушения пожаров.

Ранее сообщалось, что на юге Франции в ночь на среду вспыхнул новый пожар, в результате которого около 10 тысяч человек были эвакуированы. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.