Площадь природных пожаров во Франции увеличилась до четырех тысяч гектаров

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на юго-востоке Франции увеличилась до 4 тысяч гектаров, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, сильнее всего страдают от стихии Корсика и департамент Вар. Согласно информации агентства Франс Пресс, не менее 20 сотрудников пожарных служб получили ожоги и ранения в ходе тушения пожаров.
Ранее сообщалось, что на юге Франции в ночь на среду вспыхнул новый пожар, в результате которого около 10 тысяч человек были эвакуированы. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.
#UPDATE More than 10,000 flee as wildfires rage in southeast #France https://t.co/kw9wfRMgqf pic.twitter.com/77vwBt0ASd— AFP news agency (@AFP) 26 июля 2017 г.