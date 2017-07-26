Германия считает необходимой координацию США и ЕС по санкциям против России

БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлин считает, что тесная координация между США и ЕС в вопросах по санкциям против России необходима, целью санкций не должна быть европейская промышленность, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы считаем, что целью американских санкций не должна стать европейская промышленность, это остается верным… Кроме того, важным является продолжение тесной координации между США и ЕС в санкционной политике в отношении России. В этом свете мы будем проверять принятый законопроект", — сказала Деммер.

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект США, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".