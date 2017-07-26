Дело против президента: суд обязал СБУ проверить Порошенко на госизмену

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко. Главе государства могут предъявить обвинения в государственной измене из-за бизнеса в России.

Претензии связаны с работой компании Roshen, которая является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят фабрики на Украине, а также в Литве, Венгрии и России.

Выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, Петр Порошенко обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвестиционная компания Rothschild, которая в условиях конфликта в Донбассе не может найти покупателя.

В апреле производство на Липецкой фабрике было остановлено по "политико-экономическим причинам", на предприятии началось сокращение персонала.

Поддержка российской армии

О возможных проблемах Порошенко с правооохранительными органами сообщил на своей странице в Facebook экс-замглавы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин. Именно он написал заявление, в котором попросил проверить работу компании Roshen в России.

"Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины". — написал Кузьмин.

Экс-замгенпрокурора также отметил, что сначала СБУ отказалась расследовать дело в отношении Порошенко, сославшись на то, что украинские законы не запрещают работу Roshen в России.

Кузьмин добавил, что потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности "неадеквата" из СБУ, который вынес решение об отказе от расследования.

О ситуации на липецкой фабрике Roshen

В январе стало известно, что Roshen решила остановить работу Липецкой кондитерской фабрики. В компании тогда пояснили, что закрытие производства связано с "политическо-экономическими причинами".

"Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным", — говорилось в заявлении компании.

По данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов, полученных от работы липецких активов.

В июне стало известно, что корпорация завершила консервацию производства на Липецкой фабрике.

"В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы", — рассказали в пресс-службе Roshen.

Под угрозой импичмента

Полностью прекратил работу склад готовой продукции и торговый дом ООО "Roshen", который занимался ее реализацией.

Перспективой уголовного дела о госизмене проблемы Порошенко не исчерпываются. В июне Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента главы государства.

Кроме того, ряд фракций заявили о готовности поддержать отставку действующего главы государства.

Объявить вотум недоверия президенту Украины сложно: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции, очень запутанная и сложная.

Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Чтобы запустить саму процедуру, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.

Перед этим депутаты еще должны заручиться поддержкой Конституционного и Верховного судов о законности процедуры и справедливости выдвинутых обвинений.

Падает и рейтинг Порошенко среди украинцев. В конце мая опрос показал, что на президентских выборах действующий президент мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15 процентов украинцев.

Похожие результаты и в партийных предпочтениях — за "Батькивщину" Тимошенко готовы отдать голос 13,9 процента украинцев, а за "Блок Петра Порошенко" — лишь 10,2 процента. При этом президентская партия уступает в популярности и "Оппозиционному блоку" — 10,4 процента.