Дело против президента: суд обязал СБУ проверить Порошенко на госизмену

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко. Главе государства могут предъявить обвинения в государственной измене из-за бизнеса в России.
Выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, Петр Порошенко обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло ─ продажей занимается инвестиционная компания Rothschild, которая в условиях конфликта в Донбассе не может найти покупателя.
В апреле производство на Липецкой фабрике было остановлено по "политико-экономическим причинам", на предприятии началось сокращение персонала.
Поддержка российской армии
"Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины". — написал Кузьмин.
Экс-замгенпрокурора также отметил, что сначала СБУ отказалась расследовать дело в отношении Порошенко, сославшись на то, что украинские законы не запрещают работу Roshen в России.
Кузьмин добавил, что потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности "неадеквата" из СБУ, который вынес решение об отказе от расследования.
О ситуации на липецкой фабрике Roshen
В январе стало известно, что Roshen решила остановить работу Липецкой кондитерской фабрики. В компании тогда пояснили, что закрытие производства связано с "политическо-экономическими причинами".
По данным Roshen, в 2014-2016 годах корпорация получила и вывела на Украину более 72 миллионов долларов, полученных от работы липецких активов.
В июне стало известно, что корпорация завершила консервацию производства на Липецкой фабрике.
"В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы", — рассказали в пресс-службе Roshen.
Под угрозой импичмента
Перспективой уголовного дела о госизмене проблемы Порошенко не исчерпываются. В июне Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обратился к Верховной раде с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента главы государства.
Кроме того, ряд фракций заявили о готовности поддержать отставку действующего главы государства.
Согласно конституции страны, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
Чтобы запустить саму процедуру, Рада сначала должна собрать 226 голосов депутатов за выдвижение главе государства обвинений президенту, а затем — 300 голосов за сам импичмент.
Падает и рейтинг Порошенко среди украинцев. В конце мая опрос показал, что на президентских выборах действующий президент мог бы рассчитывать лишь на 12 процентов голосов. Наиболее популярным политиком на Украине сейчас является Юлия Тимошенко, за которую готовы голосовать 15 процентов украинцев.