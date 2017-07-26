Директор ЦРУ назвал главные угрозы США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что терроризм и Северная Корея являются главным угрозами интересам и безопасности США ближайшей перспективе.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальную оценку разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) сообщила, что КНДР сможет разместить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные нести ядерные боеголовки, уже в следующем году.

"Это разные угрозы, и наш ответ на них должен быть разным. Но сегодня каждая из них прямо перед нами. Так что, если говорить о ближайшей перспективе, я бы поместил эти две на первое место", — сказал он в интервью изданию Washington Free Beacon.

Помпео добавил, что новая политика администрации президента США в отношении КНДР основана на новых разведанных, согласно которым Пхеньян в ближайшие годы сможет ударить по США при помощи ядерных боеголовок.

"Это действительно риск. Может случиться так, что они проведут один запуск, оснастят ракету ядерной боеголовкой, и им это удастся. Это плохо. Мы должны это предотвратить. Но реальная угроза заключается в том, что они могут разработать надежную программу, тогда они станут уверены в своей способности сдерживать противника", — заявил Помпео.

По его словам, США в таком случае окажутся в рискованном положении. "Президент очень ясно дал понять, что не позволит этому случиться", — сказал глава ЦРУ.

Помпео отметил, что США создали центр миссии по ответу на угрозу КНДР. "Мы готовимся, что когда президент придет к нам и скажет, что дипломатия исчерпала себя, мы сможем представить ему несколько вариантов", — добавил глава ЦРУ.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. В Пентагоне также заявили, что была испытана МБР. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда в СБ ООН Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.