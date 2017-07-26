Директор ЦРУ назвал главные угрозы США

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что терроризм и Северная Корея являются главным угрозами интересам и безопасности США ближайшей перспективе.
"Это разные угрозы, и наш ответ на них должен быть разным. Но сегодня каждая из них прямо перед нами. Так что, если говорить о ближайшей перспективе, я бы поместил эти две на первое место", — сказал он в интервью изданию Washington Free Beacon.
Помпео добавил, что новая политика администрации президента США в отношении КНДР основана на новых разведанных, согласно которым Пхеньян в ближайшие годы сможет ударить по США при помощи ядерных боеголовок.
По его словам, США в таком случае окажутся в рискованном положении. "Президент очень ясно дал понять, что не позволит этому случиться", — сказал глава ЦРУ.
Помпео отметил, что США создали центр миссии по ответу на угрозу КНДР. "Мы готовимся, что когда президент придет к нам и скажет, что дипломатия исчерпала себя, мы сможем представить ему несколько вариантов", — добавил глава ЦРУ.
США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда в СБ ООН Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.