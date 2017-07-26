Пушков прокомментировал новый проект США о санкциях

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новый законопроект в США о санкциях против России, который затрагивает ЕС, вызовет серьезные трения между европейской и американской сторонами.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3.

"Они (США) пытаются своим законом о санкциях убить проект "Северный поток-2", который для европейцев очень выгоден, который нужен Германии, он превращает ее в крупнейший газораспределительный центр в Европе. От этого и (канцлер Ангела) Меркель, и бизнес вряд ли откажется. И кроме того, в Европе есть серьезные подозрения, что перекрывая сотрудничество по линии "Северного потока-2", американцы на самом деле хотят заставить покупать американский сланцевый газ по гораздо более высоким ценам, чем им обходится газ российский", — сказал Пушков в эфире канала "Россия 24".

"Эгоизм, который (США) проявляют в очередной раз, мне кажется, вызвал очень серьезные возражения у Евросоюза…Так что я предвижу здесь серьезные трения между европейской и американской стороной, причем задействованы крупные европейские компании энергетические", — добавил он.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".