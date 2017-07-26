Ветеран ФСБ рассказал о роли перебежчика Носенко в деле об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник КГБ Юрий Носенко, перебежавший на Запад, набивал себе цену, утверждая, что мог предотвратить гибель президента США Джона Кеннеди через свое влияние на его убийцу Ли Харви Освальда, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

Носенко в документах опубликованного в США архива утверждал, что курировал дело Освальда, пока тот жил в СССР, и "мог бы остановить" убийцу Кеннеди. Во время командировки в Женеву в 1964 году Носенко попросил защиты у ЦРУ, с которым сотрудничал уже несколько лет, и бежал в США, где и умер в 2008 году в возрасте 80 лет.

"Я знаю людей, которые встречались с Освальдом в период его пребывания в Советском Союзе. Думаю, что Носенко не выходил за круг тех вопросов, которые решались непосредственно на территории СССР с Освальдом, который тогда не представлял никакой ценности", — заявил РИА Новости Михайлов.

По его словам, "любой предатель всегда пытается напоминать о себе для того, чтобы набить себе цену и объяснить свои возможности какими-то нереальными делами". "Наши спецслужбы больше по инерции вели с Освальдом общение. Так что Носенко просто набивал себе цену, рассказывая о том, что он что-то мог", — сказал генерал.

Михайлов добавил, что "в период пребывания Освальда в СССР вряд ли можно было допустить, что этот человек совершит покушение на президента США".

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.