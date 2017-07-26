Ветеран ФСБ рассказал о роли перебежчика Носенко в деле об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник КГБ Юрий Носенко, перебежавший на Запад, набивал себе цену, утверждая, что мог предотвратить гибель президента США Джона Кеннеди через свое влияние на его убийцу Ли Харви Освальда, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.
"Я знаю людей, которые встречались с Освальдом в период его пребывания в Советском Союзе. Думаю, что Носенко не выходил за круг тех вопросов, которые решались непосредственно на территории СССР с Освальдом, который тогда не представлял никакой ценности", — заявил РИА Новости Михайлов.
Михайлов добавил, что "в период пребывания Освальда в СССР вряд ли можно было допустить, что этот человек совершит покушение на президента США".
Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.