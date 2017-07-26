В Афганистане сообщили о гибели 26 военных при атаке талибов* в Кандагаре

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Атака боевиков радикального движения "Талибан"* на военный лагерь в провинции Кандагар в Афганистане унесла жизни 26 военнослужащих, заявил в среду представитель минобороны страны генерал Давлат Вазири.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источник сообщил о гибели по меньшей мере 40 афганских военных в ходе атаки талибов* во вторник вечером в уезде Хакрез.

Представитель Минобороны Афганистана подтвердил информацию о нападении, однако сообщил иные данные по погибшим.

"К сожалению, 26 сынов нашей страны, противостоявшие террористам в лагере национальной армии Афганистана, погибли, еще 13 человек получили ранения", — заявил Вазири, отметив, что в ходе столкновений талибы* также понесли потери — 80 человек убитыми и ранеными.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России