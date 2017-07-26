Противники Трампа готовы рассорить США и Евросоюз, считает депутат

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа готовы рассорить Вашингтон и Брюссель, принимая расширенные антироссийские санкции, чтобы лишить его президентского кресла, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк (ЕР).
"Одобрение в палате представителей США законопроекта о новых санкциях в отношении России не вызвало удивления. Этот "законодательный пинг-понг" демонстрирует, что оголтелые русофобы в своей истерике не остановятся даже перед ограничением полномочий собственного президента", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат убежден, что противники Трампа ищут новые способы лишить его президентского кресла, и "в своем порыве готовы рассорить Вашингтон даже с Евросоюзом".
Железняк уверен, что, если новые американские санкции вступят в силу, следует ожидать резкой ответной реакции не только в России, но и в Европе.
"Евросоюз оказывается в положении экономического заложника, которому США фактически угрожает потерей позиций в сфере энергетики, что повлечет крупные финансовые потери европейских компаний. При этом не вызывает сомнений, что санкции США в отношении энергетического сектора ни что иное, как недобросовестная конкуренция, пролоббированная в сенате и конгрессе", — подытожил он.