Противники Трампа готовы рассорить США и Евросоюз, считает депутат

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа готовы рассорить Вашингтон и Брюссель, принимая расширенные антироссийские санкции, чтобы лишить его президентского кресла, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк (ЕР).

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против — 3.

"Одобрение в палате представителей США законопроекта о новых санкциях в отношении России не вызвало удивления. Этот "законодательный пинг-понг" демонстрирует, что оголтелые русофобы в своей истерике не остановятся даже перед ограничением полномочий собственного президента", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат убежден, что противники Трампа ищут новые способы лишить его президентского кресла, и "в своем порыве готовы рассорить Вашингтон даже с Евросоюзом".

"Их главная задача — раскачать внутриполитическую ситуацию в стране, помешать Трампу выполнять данные избирателям обещания и продемонстрировать слабость внешней политики нового главы США. Этих деятелей не устраивает готовность Трампа к диалогу с нашей страной и они будут оказывать ожесточенное сопротивление любым попыткам восстановления отношений между Россией и США самыми разными способами", — считает парламентарий.

Железняк уверен, что, если новые американские санкции вступят в силу, следует ожидать резкой ответной реакции не только в России, но и в Европе.

"Евросоюз оказывается в положении экономического заложника, которому США фактически угрожает потерей позиций в сфере энергетики, что повлечет крупные финансовые потери европейских компаний. При этом не вызывает сомнений, что санкции США в отношении энергетического сектора ни что иное, как недобросовестная конкуренция, пролоббированная в сенате и конгрессе", — подытожил он.