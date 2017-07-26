Не менее 182 человек стали жертвами наводнений в Индии за лето

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл – РИА Новости. По меньшей мере 182 человека стали жертвами вызванных муссонными дождями наводнений за текущее лето в Индии, сообщает в среду издание Times of India.

Наиболее пострадавшим по числу жертв штатом на настоящий момент является Гуджарат, расположенный на западном побережье. Ситуация в штате усугубилась в последние дни, из-за обильных осадков в понедельник и вторник были эвакуированы около 36 тысяч человек. Во вторник поступили данные о гибели девяти человек, что увеличило общее число жертв за текущий сезон дождей до 83 человек.

Ситуация в штате вынудила премьер-министра Нарендру Моди, который в 2001-2014 годах возглавлял правительство штата, совершить экстренный визит в свой родной регион и провести осмотр пострадавших районов. В ходе визита он объявил о выделении помощи в размере 77 миллионов долларов пострадавшим округам, а также компенсации родственникам погибших и пострадавших.

Другим штатом, подвергшимся на этой неделе удару стихии одновременно с Гуджаратом, стал соседний Раджастхан. Здесь во вторник поступили сообщения о гибели восьми человек, но в целом за текущий муссонный сезон смертность относительно не высока и общее число погибших составляет 12 человек.

Вторым по смертности в этом году пока является штат Ассам, располагающийся в северо-восточной части Индии. На сегодня известно о гибели в результате наводнений этом регионе 77 человек. В настоящее время ситуация в Ассаме стабилизируется на фоне отсутствия осадков в последние дни.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, Метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне. Вторым по смертности природным явлением стали наводнения, вызванные дождями — около 475 погибших. Еще около 415 человек погибли от ударов молний в предмуссонный и муссонный сезоны.