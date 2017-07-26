В Кабуле предотвратили крупный теракт

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спецслужбы Афганистана предотвратили крупный теракт, обнаружив в грузовике 2,5 тонны взрывчатых веществ, сообщил Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

Разведка Афганистана сообщила, что боевики радикального движения "Талибан"* планировали, используя транспортное средство для перевозки 50 мешков взрывчатки, совершить "жуткий" теракт в столице Афганистана.

Взрывчатка была обнаружена в округе Чахар-Асиаб провинции Кабул, откуда должна была быть доставлена в сам город Кабул. Спецслужбы также назвали имя человека, который планировал совершить нападение, однако не сообщили, был ли он задержан.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

* террористическая организация, запрещенная в России