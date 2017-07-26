СМИ: Юнкер получит полномочия по запуску санкционных процедур против Польши

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Коллегия еврокомиссаров в среду на заседании в Брюсселе наделит главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и его первого заместителя Франса Тиммерманса полномочиями запустить санкционные процедуры против Польши, если власти страны проведут судебную реформу без учета требований Евросоюза, пишет в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.
"На очередном заседании в среду комиссары уполномочат председателя Жан-Клода Юнкера и его первого заместителя Франса Тиммерманса запустить в отношении Польши процессуальные действия по нарушениям (законодательства ЕС), если за лето будут приняты законы, которые не учитывают обеспокоенности ЕС относительно политического влияния на суды, заявили официальные должностные лица", — пишет издание.
Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.