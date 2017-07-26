СМИ: Юнкер получит полномочия по запуску санкционных процедур против Польши

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Коллегия еврокомиссаров в среду на заседании в Брюсселе наделит главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и его первого заместителя Франса Тиммерманса полномочиями запустить санкционные процедуры против Польши, если власти страны проведут судебную реформу без учета требований Евросоюза, пишет в среду электронная версия европейского издания газеты Politico.

На минувшей неделе Еврокомиссия обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона в рамках судебной реформы вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. По словам Тиммерманса, ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"На очередном заседании в среду комиссары уполномочат председателя Жан-Клода Юнкера и его первого заместителя Франса Тиммерманса запустить в отношении Польши процессуальные действия по нарушениям (законодательства ЕС), если за лето будут приняты законы, которые не учитывают обеспокоенности ЕС относительно политического влияния на суды, заявили официальные должностные лица", — пишет издание.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые законы, реформирующие судебную систему, будут представлены в ближайшее время. Ранее глава государства объявил, что ветирует два спорных закона, которые вызвали массовые акции протеста в стране. При этом он подписал один из законов в рамках судебной реформы — о работе всеобщих судов.

Ранее сейм и сенат Польши приняли три закона, реформирующие работу Национального судебного совета, Верховного суда и всеобщих судов. В первоначальной версии законопроекта о Верховном суде предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.