В Киеве заявили, что ждут оборонительное оружие от разных стран

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев обращался к разным странам о предоставлении украинской армии оборонительного оружия и теперь ожидает соответствующих решений.Facebook.
Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.