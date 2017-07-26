Посольство РФ держит на контроле ситуацию с пропавшим в Абхазии туристом

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Посольство РФ держит на контроле ситуацию с пропавшим в горах Абхазии российским туристом Андреем Лихачевым, заявил РИА Новости в среду пресс-атташе посольства РФ в Сухуме Турал Джавадов.

Как сообщило ранее агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, в горах республики идут поиски без вести пропавшего туриста из России, уроженца города Раменского Московской области Андрея Лихачева. Турист планировал прохождение горного маршрута Псху, Черная вода, перевал Кулямба, он также намеревался посетить село Цабал, а затем вернуться обратно в Гагру.

"Позавчера эта информация поступила в посольство о том, что пропал российский турист, который занимался экстремальным спортом. Без информирования о своих планах МЧС Республики Абхазия он пошел в горы и пропал. В настоящее время сотрудники посольства РФ в Абхазии находятся на связи с родственниками пропавшего. Сегодня начались поисково-спасательные работы. Все находится на контроле посольства, как только появится какая-то информация, будет сделано официальное заявление", — заявил Джавадов.