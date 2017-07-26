Поражение на Храмовой горе: Израиль пошел на локальные уступки

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кризис вокруг Храмовой горы в Иерусалиме показал, что израильские правые во главе с премьером Биньямином Нетаньяху потерпели поражение, и им пришлось отказаться от заявленных жестких мер по обеспечению безопасности, однако это поражение не означает, что Израиль готов идти на уступки в палестино-израильском конфликте, пишут израильские СМИ.

Опасная политика

Усиленные меры безопасности в виде металлоискателей и камер видеонаблюдения у Храмовой горы появились больше недели назад как реакция на убийство в этом районе Старого города двух полицейских.

Автор колонки в газете "Гаарец" Равит Гехт отмечает, что кабинет Нетаньяху с энтузиазмом поддерживал такую политику, направленную на усиление мер безопасности, однако в конечном счете она оказалась опасной. Арабы-мусульмане в ответ на установление металлоискателей и камер у входа на Храмовую гору обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Журналист "Гаарец" отмечает, что тревожным для внутренней политики Израиля является тот факт, что позицию Нетаньяху в кризисе вокруг Храмовой горы поддерживали не только его однопартийцы в "Ликуд", но и такие высокопоставленные чиновники в кабинете министров, как министр обороны Авигдор Либерман, министр транспорта Исраэль Кац и министр образования Нафтали Беннетт.

"Но ведь им нужно вести себя как министры, а не как сторонники премьера из социальных сетей", — пишет Гехт.

© Фото : Артур Габдрахманов Львиные ворота иерусалимского Старого города, рядом с Храмовой горой © Фото : Артур Габдрахманов Львиные ворота иерусалимского Старого города, рядом с Храмовой горой

Капитуляция

В ночь на среду после массовых протестов мусульман власти Иерусалима убрали со входов на Храмовую гору не только металлоискатели, но и камеры видеонаблюдения.

"Кризис вокруг Храмовой горы показывает, что за бахвальством правых последовала капитуляция", — комментирует действия властей колумнист газеты "Гаарец" Равит Гехт. Ей вторит и автор материала для издания Times of Israel Александр Фулбрайт, который отмечает, что большинство израильтян выступили против решения военно-политического кабинета демонтировать металлоискатели и камеры у входов на Храмовую гору.

По информации издания, после атаки на полицейских у Храмовой горы 14 июля 68% израильтян поддержали усиление мер безопасности у входа на святыню. После демонтажа средств безопасности Второй израильский канал вновь опросил израильтян. Результаты опроса показывают, что 77% респондентов расценили решение как "капитуляцию".

Кризис власти

"Капитуляцию" израильских правых в СМИ называют очередным кризисом власти. По мнению автора колонки в газете "Гаарец", напряженность вокруг Храмовой горы не только "сопровождалась попытками переложить ответственность с военно-политического кабинета на полицию и наоборот", но и продемонстрировала, что израильскому правому крылу "нечего предложить кроме пустых лозунгов, которые вырываются из социальных сетей".

Колумнист издания "Исраэль Хайом" Джонатан Тобин в свою очередь отмечает, что все попытки израильских властей "как-то заменить металлоискатели на аналогичные меры, которые бы обеспечивали такой же или лучший уровень безопасности, выглядят, будто израильское правительство столкнулось с серьезными угрозами".

Журналист пишет, что палестинцы вновь продемонстрировали способность "наложить вето" на израильскую политику в отношении Иерусалима.

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"Израильский суверенитет над Старым городом еще больше сократился. Это позволит и правым критикам Нетаньяху, и центристам, и левым открыто заявить о плохом управлении в кризисной ситуации и о слабости", — заключает автор колонки.

Издание "Маарив" отмечает, что даже несмотря на уступки израильских властей и решение демонтировать металлоискатели и камеры, отношения с мусульманами и, в частности, с Палестинской национальной администрацией (ПНА) восстановить так и не удалось.

"Металлоискатели убрали, а напряженность осталась: верующие-мусульмане все еще отказываются подниматься на Храмовую гору", — пишет газета. Издание напоминает, что во вторник "Вакф" и руководство ПНА открыто заявили о неготовности вернуться к нормализации отношений с Израилем даже после демонтажа металлоискателей.

Компромиссу — нет



Несмотря на уступки израильских властей в кризисе вокруг Храмовой горы, об окончательном поражении кабинета Нетаньяху говорить нельзя, пишет журналист "Исраэль Хайом".

По его мнению, последние события вовсе не означают готовность израильской стороны к компромиссу в вопросе Восточного Иерусалима.

"Победа палестинцев только стимулирует тот самый отказ от компромисса, который на протяжении века подрывал любую мирную инициативу, не говоря уже о 24 годах после подписания соглашений Осло", — пишет журналист.

Он добавляет, что кризис вокруг Храмовой горы — это не простой спор о праве на территорию. Он относится к "экзистенциальным и религиозным вопросам, компромисс по которым пока недостижим". Это необходимо учитывать и администрации американского президента Дональда Трампа, которой стоит отказаться от "бессмысленных попыток" вынудить Нетаньяху уступить в вопросе территорий.

"Хотя премьер-министр, может, и получил синяк во время последнего эпизода с Храмовой горой, любые другие аналогичные акции унижения обернутся остановкой всех попыток Трампа повторить ошибки своих предшественников и усилить давление на Израиль", — заключает комментатор.