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В мире

Дело не в Крыме: Delta объяснила высадку россиянина из самолета

12:0126.07.2017
(обновлено: 12:06 26.07.2017)
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Delta Air Lines. Архивное фотоСамолет Delta Air Lines. Архивное фото
© Flickr / Pieter van Marion

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Еремин обвинил Delta Air Lines в том, что его сняли с рейса в США из-за "оккупации Крыма". В самой авиакомпании утверждают, что мужчина нарушил правила безопасности полетов.

Самолет авиакомпании Delta Airlines
© Flickr / karasawa
Авиакомпания Delta объяснила, почему россиянина сняли с рейса в США
Delta Air Lines является крупнейшей авиакомпанией мира по трем критериям: размеру воздушного флота, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения. Маршрутная сеть компании охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Кроме того, запустив в 2009 году рейсы в Австралию, Delta стала первым американским перевозчиком, наладившим сообщение со всеми континентами, кроме Антарктиды.

Штаб-квартира компании расположена в города Атланта (штат Джорджия). Главный хаб Delta Air Lines находится в Международном аэропорту Хартсфилда-Джексона.

Суть скандала

Президент Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Об инциденте сообщил сам Еремин на своей странице в Facebook. Мужчина написал, что во вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta.

По словам россиянина, пассажир с соседнего места отказался сидеть с ним рядом.

"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался Еремин.

"Боже, благослови Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.

На пост россиянина практически сразу отреагировало российское посольство в США. Сотрудники дипмиссии перепечатали его сообщение в соцсети, сопроводив запись фразой: "Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии?— Прим. ред.)".

Реакция Delta

В салоне самолета. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Losevsky
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В авиакомпании отреагировали достаточно оперативно. В комментариях к одной из публикаций в Twitter официальный представитель Delta написал, что сотрудники "отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу".

Параллельно Delta начала проверку по факту жалобы российского гражданина.

"В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации", — говорится в заявлении, которое авиакомпания позднее предоставила РИА Новости.

В Delta отметили, что клиента допросила полиция, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту.

Дело дойдет до суда

После этого Еремин заявил, что готов отстаивать свои права в суде.

Бортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту Нарита
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
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"Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания Delta. — Прим. ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю", — сказал Еремин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил.

"Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма", — сказал мужчина.

Скандалы с Delta Air Lines

Delta неоднократно оказывалась в центре скандала. Последний громкий инцидент произошел в начале июля, когда бортпроводник компании разбил бутылку вина об голову буйного пассажира.

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании United Airlines. Архивное фото
© Flickr / Aero Icarus
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Инцидент произошел во время рейса Сиэтл — Пекин. По словам сотрудников Delta Air Lines, пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу и начал дергать ручку двери. Стюарды попытались усадить его на место, однако он начал бить их и кидаться стеклянной посудой.

В ответ бортпроводник взял две бутылки спиртного и обрушил их на голову буйного пассажира, при этом одна из них разбилась. Дебошир не получил серьезных увечий, начав угрожать экипажу и кричать: "Да вы знаете, кто я?"

В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов.

Delta Air Lines также не раз оказывалась в центре внимания после высадок пассажиров из-за нехватки мест. Так, в начале мая бортпроводники высадили семью с двумя малолетними детьми.

Самолет MD-90 Delta AirLines. Архивное фото
© Flickr / 320-ROC
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Тогда семейная пара с совершеннолетним сыном купили три билета, при этом предполагалось, что еще двое детей будут сидеть на коленях у родителей. Однако старший сын улетел другим рейсом, и родители решили посадить на его место ребенка в автокресле.

Сотрудник авиакомпании попросил уступить оплаченное место другому пассажиру. После отказа пару сняли с рейса.

Позднее Delta Air Lines признала ошибку своих сотрудников и извинилась перед клиентами.

"Мы сожалеем о неудачном опыте наших клиентов на борту Delta и мы связались с ними, чтобы оплатить расходы на авиабилеты и предоставить дополнительную компенсацию", — говорилось в заявлении на официальном сайте авиакомпании.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Двалин
Видеозапись "прорыва" в дверь Ерёмина опубликуйте!
12:32
26.07.2017
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Михаил Викторович
простите товарищ , так чего вы там живете ? а потом делаете такие вбросы ? нужно доказательства предоставлять , а не быть голословным
12:33
26.07.2017
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