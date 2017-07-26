Дело не в Крыме: Delta объяснила высадку россиянина из самолета

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Еремин обвинил Delta Air Lines в том, что его сняли с рейса в США из-за "оккупации Крыма". В самой авиакомпании утверждают, что мужчина нарушил правила безопасности полетов.
Штаб-квартира компании расположена в города Атланта (штат Джорджия). Главный хаб Delta Air Lines находится в Международном аэропорту Хартсфилда-Джексона.
Суть скандала
По словам россиянина, пассажир с соседнего места отказался сидеть с ним рядом.
"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", — пожаловался Еремин.
"Боже, благослови Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни тут", — добавил автор записи.
На пост россиянина практически сразу отреагировало российское посольство в США. Сотрудники дипмиссии перепечатали его сообщение в соцсети, сопроводив запись фразой: "Разбираемся. Delta, any comments? (есть комментарии?— Прим. ред.)".
Реакция Delta
Параллельно Delta начала проверку по факту жалобы российского гражданина.
"В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации", — говорится в заявлении, которое авиакомпания позднее предоставила РИА Новости.
В Delta отметили, что клиента допросила полиция, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту.
Дело дойдет до суда
После этого Еремин заявил, что готов отстаивать свои права в суде.
По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил.
"Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма", — сказал мужчина.
Скандалы с Delta Air Lines
Delta неоднократно оказывалась в центре скандала. Последний громкий инцидент произошел в начале июля, когда бортпроводник компании разбил бутылку вина об голову буйного пассажира.
В ответ бортпроводник взял две бутылки спиртного и обрушил их на голову буйного пассажира, при этом одна из них разбилась. Дебошир не получил серьезных увечий, начав угрожать экипажу и кричать: "Да вы знаете, кто я?"
В результате пилоты приняли решение вернуться в Сиэтл и передать Худека полиции. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов.
Delta Air Lines также не раз оказывалась в центре внимания после высадок пассажиров из-за нехватки мест. Так, в начале мая бортпроводники высадили семью с двумя малолетними детьми.
Сотрудник авиакомпании попросил уступить оплаченное место другому пассажиру. После отказа пару сняли с рейса.
Позднее Delta Air Lines признала ошибку своих сотрудников и извинилась перед клиентами.
"Мы сожалеем о неудачном опыте наших клиентов на борту Delta и мы связались с ними, чтобы оплатить расходы на авиабилеты и предоставить дополнительную компенсацию", — говорилось в заявлении на официальном сайте авиакомпании.