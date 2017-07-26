Саудовская Аравия настаивает на закрытии телеканала "Аль-Джазира"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия настаивает на закрытии Катаром телеканала "Аль-Джазира" наряду с прекращением поддержки терроризма, заявил в интервью РИА Новости посол королевства в РФ Абдуррахман Ар-Расси.

"Все знают, что политика Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива решается консенсусом, никто никому не отдает указы. Я подчеркиваю, что четыре страны не находятся в состоянии войны с Катаром, они ведут войну с экстремизмом. От Катара требуется то же, что и от всех государств мира в соответствии с международным правом, – прекратить поддержку и финансирование терроризма, укрывать их (террористов) у себя, прекратить деятельность телеканала "Аль-Джазира", подстрекающего к терроризму, приглашающего в гости террористов и продвигающего их, хотя они и включены в списки террористов", — заявил посол.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Страны предъявили Катару ультиматум, срок действия которого был затем продлен. СМИ сообщили на прошлой неделе, что список требований якобы был обновлен и из него было исключено требование закрыть всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира". Посол Бахрейна в РФ в интервью РИА Новости опроверг это сообщение.