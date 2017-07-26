МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Европе даже противники строительства "Северного потока-2" считают новые санкции Вашингтона против Москвы контрпродуктивными, пишет The Washington Post.

В преддверии голосования по новому законопроекту о санкциях в палате представителей (в итоге был почти единогласно одобрен — ред.) некоторые европейские лидеры предупредили США о том, что их попытки наказать Россию могут навредить им самим

Недовольство европейцев вызывает прописанная в документе возможность налагать штрафы на европейские компании, участвующие в финансировании строительства российского газопровода.

И хотя многие восточноевропейские лидеры готовы прикладывать любые усилия для того, чтобы законопроект так и не был реализован, некоторые из тех, кто против "Северного потока-2", все равно считают, что энергетические санкции ничего, кроме вреда, не принесут.

"Своей политикой, направленной против "Северного потока-2", они наживают себе больше врагов, чем им нужно, — заявил Георг Захман, эксперт по вопросам энергетики в брюссельском исследовательском центе Bruegel. — По сути, если им не удастся "убить" проект, они его только усилят".

Отдельного внимание заслуживает та часть законопроекта, в которой говорится о поддержке "экспорта энергетических ресурсов США с целью создания в стране рабочих мест". Многие в Европе уверены, что Вашингтон бьет по "Северному потоку-2" исключительно ради своих коммерческих интересов — в частности, чтобы Европа закупала у него сжиженный газ.

Об этом в прошлом месяце в открытом письме заявили министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Они отметили, что "угроза штрафами" компаниям, участвующим в таких проектах, как "Северный поток-2", вносит в американо-европейские отношения совершенно новое, "очень негативное" качество.

"За этой инициативой как раз стоит эта концепция — "Америка превыше всего", — отмечает Кирстен Вестфал, эксперт по энергетической безопасности Германского института международных отношений и безопасности.

По ее словам, Трамп который жаловался на "огромный торговый дефицит" с Германией, не видит полной картины, в отличие от европейцев.

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует на встрече с чиновниками ЕС обсудить американские санкции и возможные ответные меры на них европейцев.