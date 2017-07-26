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В мире

Эксперты из России проверяют безопасность второго терминала аэропорта Каира

Сюжет:
Приостановка полетов в Египет (700)
11:3826.07.2017
(обновлено: 12:23 26.07.2017)
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© AP Photo / Amr NabilМеждународный аэропорт Каир. Архивное фотоМеждународный аэропорт Каир. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil

КАИР, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пять российских экспертов по авиабезопасности и безопасности аэропортов начали в среду проверку во втором терминале каирского международного аэропорта, сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники в воздушной гавани.

Международный аэропорт Каир. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Каире рассказали о выполнении требований РФ по безопасности в аэропортах
По информации издания, проверке подлежат все меры контроля пассажиров, багажа, грузов, бортового питания, а также доступа сотрудников в "чистые" зоны и на взлетно-посадочную полосу аэропорта, камеры слежения в здании и на территории.

Сообщается также, что египетская сторона возлагает большие надежды на эту инспекционную проверку и рассчитывает, что по ее итогам будет принято положительное решение о возобновлении полетов из Москвы в столицу Египта.

Международный аэропорт Каира. Архивное фото
© Фото : Ad Meskens
Аэропорт Каира "напоминает неприступную крепость", считают египетские СМИ
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались.

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