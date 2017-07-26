Эксперты из России проверяют безопасность второго терминала аэропорта Каира

КАИР, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Пять российских экспертов по авиабезопасности и безопасности аэропортов начали в среду проверку во втором терминале каирского международного аэропорта, сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники в воздушной гавани.
Сообщается также, что египетская сторона возлагает большие надежды на эту инспекционную проверку и рассчитывает, что по ее итогам будет принято положительное решение о возобновлении полетов из Москвы в столицу Египта.
Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались.