Арестованное на Украине российское судно выставили на аукцион

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Арестованное в Одесской области Украины судно "Сибирский 2112", которое зарегистрировано в России, выставили на аукцион, стартовая цена составляет более 12,5 миллионов гривен (около 480 тысяч долларов по курсу Нацбанка).

По данным на сайте системы электронных торгов арестованного имущества, судно было построено в Финляндии, зарегистрировано в Таганроге.

Сейчас оно находится на ремонте в порту Черноморск (бывшее название Ильичевск). В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника.