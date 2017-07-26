В горах Абхазии ищут пропавшего туриста из России

СУХУМ, 26 июл — РИА Новости. В горах Абхазии идут поиски без вести пропавшего туриста из России. Об этом Sputnik Абхазия сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"Идут поиски Андрея Лихачева, уроженца Московской области, города Раменское. Мы получили информацию из Раменского о том, что без вести пропал гражданин России, который пересек границу 9 июля", — отметил Квициния.

По словам министра, турист планировал прохождение горного маршрута Псху-Черная вода-перевал Кулямба, планировал посетить село Цабал, а затем вернуться обратно в Гагру.

"В последний раз он связывался с матерью 12 июля, сказал, что у него все нормально, а уже 22 июля он должен был вылететь из Сочинского аэропорта в Москву", — рассказал министр.

Сразу же после получения информации о пропавшем в горах туристе МЧС организовал его поиски.

"В Псху у нас есть подразделение, они оттуда вышли, идут с Гудаутского перевала, но пока что нет никаких результатов", — отметил глава МЧС.

Поиски без вести пропавшего туриста Андрея Лихачева будут продолжены, сообщил Лев Квициния.

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