Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украину (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по заявлению о возможной государственной измене, сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.

"Публикую определение Печерского суда Киева от 25 июля… Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля", — написал Кузьмин в среду в Facebook.

Он сообщил, что ранее подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье "государственная измена". Экс-прокурор утверждает, что президент Украины "в 2013-2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины". При этом, по словам экс-замгенпрокурора, спецслужба отказалась заниматься расследованием изложенных в заявлении фактов, сославшись на то, что деятельность фабрики Roshen в РФ не запрещена украинской стороной.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.