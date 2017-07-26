Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украину (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по заявлению о возможной государственной измене, сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.
"Публикую определение Печерского суда Киева от 25 июля… Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля", — написал Кузьмин в среду в Facebook.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.