Дипломаты намерены прояснить судьбу задержанных в Турции россиян

АНКАРА, 26 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Сотрудники посольства в Анкаре направляются в турецкую провинцию Хатай, чтобы прояснить дальнейшую судьбу задержанных россиян Евгения Кочаари, Светланы Ухановой и их дочери Амины, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

По ее словам, дипломаты встретятся с задержанными и местными властями.

Светлану Уханову, ее дочерей и гражданского мужа Евгения Кочаари задержали 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Экс-супруг россиянки Сергей Уханов заявил, что Светлана отказалась передать ему старшую дочь Лизу и ищет возможности не возвращаться в Россию. Он попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь в скорейшем возвращении ребенка на родину. Позднее Лизу передали родному отцу, в среду они планируют вылететь в Россию. Младшая дочь Ухановой Амина осталась с матерью и ее гражданским мужем.