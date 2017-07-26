В лагере во Львовской области отравились одиннадцать человек

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе девять детей, попали в больницу с пищевым отравлением из лагеря во Львовской области, сообщил в среду департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"Из лагеря "Белый орел", который расположен в селе Фийна, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 11 человек, из них девять детей", — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

По данным ведомства, причины и обстоятельства отравления устанавливаются.