Силовики более 40 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, в результате обстрелов в Донецке повреждения получили два дома.