Число иностранцев, отравившихся в санатории на Украине, выросло до 25

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Число иностранных туристов, отравившихся в санатории в украинских Карпатах, увеличилось до 25 человек, также отравились девять украинцев, сообщает Ивано-Франковская областная госадминистрация.

Ранее ивано-франковские власти информировали, что 13 человек, в том числе 11 иностранцев, отдыхавших в санатории в Карпатах, попали в больницу с пищевым отравлением. Украинские правоохранители по факту ЧП возбудили уголовное дело.

Как заявляет областная администрация, по состоянию на 18.00 (совпадает в мск) 25 июля в Верховинскую районную больницу поступили 34 человека, из них 26 детей и восемь взрослых.

"Граждан Республики Германия — 14 человек, республики Польша — 11 человек и девять украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего санатории находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются", — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала, что отравившиеся привезли с собой продукты, приготовили кондитерское изделие и съели его, после чего начались обращения в больницу с признаками отравления.