Военный аналитик Fox News: Трампа убедят ввести санкции против России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военный аналитик Fox News, бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин уверен: Дональд Трамп не сможет противостоять конгрессу и подпишет новые санкции против России.

По словам Кина, новые санкции — "правильный шаг", и советники Трампа, скорее всего, убедят его в том, что раз палата представителей и сенат практически единогласно поддерживают этот документ, его нужно утвердить.

"Трампа беспокоит — надо сказать, вполне обоснованно — то, что конгресс хочет взять все под свой контроль и что президент не сможет отменить санкции тогда, когда, на его взгляд, придет время. Это немного необычно, и я понимаю его беспокойство. Но, думаю, из-за того консенсуса, который был достигнут в конгрессе, он не наложит вето на законопроект", — заявил генерал.

Эксперт отметил, что если Трамп все-таки сделает это, "они (конгрессмены — ред.) снова подвергнут президента нападкам и обвинят во всем Россию".

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по новым санкциям против России, Ирана и КНДР. Сенат проголосовал за них еще в прошлом месяце, однако первый вариант законопроекта пришлось дорабатывать.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент поддерживает новые санкции. Новый директор по коммуникациям Трампа Энтони Скарамуччи сначала заявил, что президент еще не определился, но потом отказался от своих слов и призвал "опираться" на заявление Сандерс.

Новые меры против России напрямую затрагивают энергетическую политику Европы — в частности, они предполагают штрафы за участие в проектах, связанных с "Северным потоком-2". Европейские лидеры расценивают это как удар по своим экономическим интересам.