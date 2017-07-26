Human Rights Watch обвинила французскую полицию в атаках на детей мигрантов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила французскую полицию в необоснованном применении перцового газа в отношении детей и подростков, проживающих в лагерях мигрантов в Кале.

Согласно тексту нового отчета организации, опубликованного в среду, правоохранительные органы города Кале "регулярно применяют перцовый газ в отношении детей и подростков-мигрантов, когда они спят, или в других обстоятельствах, когда они не представляют угрозу". Сообщается, что французская полиция конфискует спальные мешки, одеяла и одежду, а также распыляет перцовый газ на еду и воду мигрантов, чтобы вынудить их покинуть территорию.

"Если они застают нас спящими, они распыляют газ и забирают все наши вещи. Они делают это каждые два или три дня. Они придут и заберут наши покрывала", — рассказал правозащитникам 17-летний мигрант Биньямин Т.

Организация обвиняет местные французские власти в игнорировании действий полиции, которые являются "нарушением запрета на бесчеловечное и оскорбительное обращение, а также противоречат международным стандартам полицейского поведения".

Отчет правозащитной организации под названием "Жизнь как в аду: полиция нападает на детей и подростков-мигрантов в Кале" основан на интервью с более чем 60 мигрантами из лагерей в Кале и Дюнкерке, в том числе с 31 ребенком без сопровождения. Беседы проходили в июне-июле 2017 года. Представители HRW также встречались с заместителем префекта Кале, с чиновниками из МВД в Париже и многочисленными адвокатами, социальными работниками и волонтерами неправительственных организаций, работающих в Кале.

В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион.