В Афганистане не менее 40 военных погибли при атаке талибов на базу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. По меньшей мере 40 силовиков погибли в ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По его данным, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

Как отмечает телеканал, власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.

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Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.