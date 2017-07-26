В Нигерии предполагаемые боевики "Боко Харам" похитили десять человек

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Боевиков радикальной группировки "Боко Харам" подозревают в похищении десяти сотрудников, работающих по контракту на государственную нефтедобывающую компанию Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) в Нигерии, передает агентство Рейтер.

Представитель компании Нду Угамаду (Ndu Ughamadu) сообщил, что геологи и геодезисты, которые по контракту должны были заниматься нефтеразведкой неподалеку от озера Чад, были похищены рядом с деревней Джиби в штате Борно во вторник вечером.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.